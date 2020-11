“Fossi Prandelli punterei su Vlahovic e Kouame per tante partite di fila. I giocatori devono smettere di fare il compitino”

L’ex giocatore di Serie A Fabio Bazzani ha parlato a Radio Bruno Toscana degli attaccanti della Fiorentina e non solo: “Da quel che percepisco, Prandelli vuole giocare con il 4-3-3 e in questo caso Vlahovic è il giocatore sul quale poter puntare maggiormente. Bisogna dargli fiducia per qualche partita consecutiva e vedere cosa riesce a tirare fuori. Un’alternanza continua mette fuori dai giochi tutti: io partirei dal serbo e metterei Kouamé come attaccante esterno. Pochi tiri? I giocatori hanno poco coraggio e poca stima nei propri mezzi, nessuno si sente nel pieno della condizione psicofisica e quindi non rischia, limitandosi a fare il compitino. L’unico in grado di far saltare il banco è Ribery, che va sfruttato negli ultimi trenta metri e a cui non puoi chiedere di seguire il terzino in fase difensiva. Se un giocatore si sente dentro un contesto carbura, altrimenti succede come a Parma che giochi 90 minuti con passaggi orizzontali”.

