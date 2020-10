Fossi: “Si può dire quello che si vuole ma non che Commisso non provi ad investire. Sullo STADIO non è stato buttato via un anno”

Il Sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi ospite a Toscana Tv ha parlato così della questione STADIO: “Avevo i calzoni corti quando iniziai a sentire parlare di Stadio. Credo che dopo tutto questo tempo e dopo poco più di un anno di gestione Commisso della Fiorentina, sono d’accordo che questo periodo sia stato di apprendistato, si può dire quello che si vuole, ma non che questa proprietà non abbia provato a investire. Lo scossone che l’avvento di Commisso provocò un anno fa ha portato delle conseguenze e una di queste è il centro sportivo. Sullo stadio non è stato buttato via un anno, oggi ci sono le condizioni dopo un anno di discussioni di scegliere dove e come fare lo stadio”.

