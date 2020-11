Fossi: “Non mi risulta ci possa essere un’ulteriore area oltre a quella già opzionata dalla Fiorentina. Sul nostro territorio…”

Un’altra possibilità a Campi Bisenzio per la Fiorentina? Al momento non sembra essere una versione che ritrova riscontri nell’amministrazione comunale. Ospite a Casa Viola, il Sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi ha detto la sua a proposito dell’area da 100 ettari di cui Commisso ha parlato come eventuale altra opzione: “Oltre all’area opzionata sul territorio non c’è una zona con quelle caratteristiche. Può darsi che quello sia stato un passaggio dove il Presidente Commisso non è stato molto preciso, a me non risulta ci sia un’altra possibilità. Per quanto riguarda la questione stadio, siamo ancora fermi a due mesi fa ovvero quando ci siamo incontrati con il numero uno viola in Comune”.

