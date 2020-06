Fossi: “Stadio della Fiorentina a Campi? Un passaggio rilevante fatto dai viola nei giorni scorsi, l’incontro era indispensabile. Su Nardella…” VIDEO

Al termine dell’incontro avuto con il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, ha dichiarato: “Era un incontro importante da fare, perché nei giorni scorsi c’è stata una novità rilevante, ovvero l’opzione da parte della Fiorentina dei terreni di cui parliamo da tempo, qui a Campi Bisenzio. C’era da impostare il lavoro in quella zona. Io mi sento realista. Sono una persona di grandi ideali, ma vado coi piedi di piombo e con molta cautela. Nardella? Io sto alle sue parole, parole di rilievo e che tengono conto di Firenze intesa come area metropolitana. Ci siamo già incontrati altre volte con la Fiorentina: il tema della viabilità sarà da affrontare, fa tutto parte di un qualcosa che abbiamo già condiviso. Se possiamo dire che non siamo mai stati così vicini allo stadio nuovo a Campi? No, possiamo dire che nei giorni scorsi è stato fatto un passaggio importante con l’opzione, ma bisogna sempre affrontare la questione con concretezza e con cautela”.

