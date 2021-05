Fossi: “Stadio in stand by, prima la Fiorentina doveva salvarsi e programmare in ambito sportivo. Sul Franchi sforzo importante del Comune”

Presente all’inaugurazione delle bretella di Capalle, dedicata a Narciso Parigi, il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi ha fatto due battute anche sulla questione stadio della Fiorentina: “Narciso sarebbe contento che la Fiorentina si legasse ulteriormente alle sue zone, il personaggio era di una statura tale che comunque travalicava ogni confine. Campi è sempre stata legata alla squadra viola, anche per personaggi come lui. E’ un’opera attesa da tanti anni che risolve un problema annoso di traffico, non solo nell’area di Capalle, e poi perché la dedichiamo ad un personaggio straordinario, un grande artista come Narciso Parigi, questo rafforza il nostro senso di identità. Stadio-Campi? Le cose stanno come già sapete, è tutto in una fase di stallo perché la Fiorentina doveva prima di tutto far fronte ad una situazione id difficoltà in campionato, poi credo stia riprogrammando la progettualità sportiva e dopodiché farà le sue valutazioni sullo stadio, partendo dalla situazione Franchi perché mi pare che lo sforzo del Comune di Firenze sia importante”.