Fossi: “Stadio? La politica è unita, adesso Commisso decisa cosa fare. Campi può essere l’alternativa, ma ora tocca alla Fiorentina”

Il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, ha parlato della questione stadio a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “Dagli incontri degli ultimi giorni è emerso che la politica è compatta e pronta per affrontare tutte le situazioni che si prospetteranno negli ultimi mesi. E’ positivo per tutti che le istituzioni siano insieme, anche per lo stadio. Se c’è stata una critica, è stata quella che troppo spesso la politica fosse divisa e che alla fine per la Fiorentina un po’ di spaesamento. Oggi invece viene fuori che affronteremo la partita insieme e questa è un buona notizia per Commisso. Adesso, il presidente può decidere qual è la soluzione migliore e le istituzioni sono pronti ad accompagnarla. Firenze, Campi Bisenzio e la Regione Toscana hanno fatto la loro parte. Ho sempre detto che è giusto che la Fiorentina guardi in primis alle ipotesi comunali, in particolare al Franchi. E’ altrettanto giusto che il comune di Firenze faccia il massimo per valorizzare il Franchi. Campi può essere l’alternativa e in quel caso bisogna fare dei passi in avanti perché fino ad oggi abbiamo fatto quello che potevamo fare. Noi abbiamo fatto il massimo, il prossimo passo toccherà alla Fiorentina che dovrà presentare un progetto preliminare, sempre che decida di abbandonare Firenze“.