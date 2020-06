Fossi: “Stadio? Non siamo in conflitto con Firenze ma per dare una soluzione in più. Non possiamo permetterci di farci sfuggire questa occasione”

Il Sindaco di Campi Bisenzio ha parlato così a Radio Sportiva dopo l’incontro con Joe Barone di questa mattina: “La nostra è una proposta che da disponibilità. Non siamo in conflitto con Firenze ma per dare una soluzione in più. Non possiamo permetterci di farci sfuggire un’occasione sportiva per tutta la Toscana. Eventualmente lo STADIO sarà costruito ad un km da Firenze quindi sarà lo STADIO anche di Firenze, perché Campi fa parte della città metropolitano. Franchi? Rimango alle parole di Commisso, ci sono due possibilità, il restyling e Campi: sarà la Fiorentina a scegliere.

