Fossi all’inaugurazione della Mezzana Perfetti-Ricasoli: “Commisso considera l’ipotesi Campi per lo stadio. E noi rispondiamo così” FOTO

Giornata importante in zona Campi Bisenzio, con l’inaugurazione del ponte della “Mezzana Perfetti-Ricasoli”, un’opera che permetterà di scavalcare l’autostrada e creare un collegamento più diretto tra Sesto Fiorentino e la stessa Campi. Un’infrastruttura che potenzialmente potrebbe risultare utile anche in ottica stadio campigiano, creando una via di fuga alternativa dalla zona dei terreni messi nel mirino dalla Fiorentina. Il Sindaco di Campi Emiliano Fossi ha parlato così della questione: “I cittadini avevano bisogno di questo snodo fondamentale per la viabilità di queste zone, che sono il cuore produttivo della regione. Ottica stadio? Questo è anche un pezzo di risposta a chi dice che in queste zone non c’è un sistema di viabilità adeguato e che le descrive quasi come una landa desolata. Dobbiamo fare delle migliorie ma già oggi abbiamo un sistema di viabilità adeguato ai tempi. La stima sui terreni Mercafir? Non mi compete, riguarda il comune di Firenze. Ma ho sempre ritenuto aperta l’ipotesi stadio a Campi, perché lo stesso ha fatto il presidente Commisso, quindi qualcosa a Firenze non andasse bene sappiamo che da noi ci sono le possibilità di realizzare lo stadio secondo certi tempi. Costi più bassi? Sì ma non li decide il comune di Campi, bensì l’eventuale contrattazione privata tra la Fiorentina e i proprietari di quei terreni”.

All’inaugurazione e al taglio del nastro erano presenti anche il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.