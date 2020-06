A Firenze non solo i tifosi della Fiorentina urlano “Forza Viola”. Sulle plance pubblicitarie del centro, infatti, è arrivata la campagna pubblicitaria dell’Orchestra della Toscana che appunto si chiama “Forza Viola” col sotto titolo “Torniamo in campo anche noi”. Ovviamente, in questo caso, si fa riferimento allo strumento musicale ma c’è un chiaro e ben definito riferimento calcistico alla Fiorentina.

Advertisement