FOTO – Amrabat continua a lavorare a parte in palestra e in piscina. E contro il Milan…

Continua a lavorare a parte Sofyan Amrabat come testimoniato dalla foto e dal video che lo stesso marocchino a postato sui propri canali social questa mattina. Mentre i compagni lavoravano sul campo infatti, il centrocampista della Fiorentina era a lavorare in palestra, per poi spostarsi successivamente in piscina. L’ex Hellas Verona era stato costretto a saltare la gara contro il Benevento e la sua presenza contro il Milan domenica continua a essere in dubbio.