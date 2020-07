FOTO: Amrabat e un duello con chi poteva essere suo compagno di squadra

Tra i protagonisti dell’Atalanta di Gasperini c’è sicuramente Mario Pasalic, centrocampista croato che la Fiorentina seguì a lungo nell’estate 2018 ma senza risultato. Il pressing di Corvino si concretizzò solo per Marko Pjaca, di fatto il calciatore “sbagliato” tra i due. Pasalic era in uscita dal Chelsea ma preferì l’Atalanta e in questo campionato è a quota 9 gol. Il prossimo centrocampista viola Amrabat lo ha affrontato ieri, postando poi queste foto che vedono i due a contrasto. E pensare che avrebbero potuto giocare insieme la prossima stagione…

Visualizza questo post su Instagram 🟡🔵 Un post condiviso da Sofyan Amrabat (@sofyanamrabat) in data: 19 Lug 2020 alle ore 3:24 PDT