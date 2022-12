Avversari per ben due volte al Mondiale in Qatar, prima nel girone e poi nella finale per il terzo e quarto posto e nel curriculum di Sofyan Amrabat è comparso anche il nome di un certo Luka Modric, in difficoltà più che altro nel primo dei due confronti. Al termine della finalina di sabato, il centrocampista della Fiorentina ha effettuato il classico scambio maglie con il fenomeno del Real Madrid, scambiandoci anche qualche parole nel tunnel degli spogliatoi:

