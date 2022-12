FOTO – Amrabat recupera “in maniera glaciale” in vista del quarto di finale contro il Portogallo

Protagonista assoluto col suo Marocco, Sofyan Amrabat è pronto a sfidare anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo nel quarto di finale mondiale di sabato. I problemi accusati alla schiena non sembrano preoccuparlo, quanto piuttosto il freddo che ha dovuto passare nelle ultime ore.

Niente di preoccupante, se non per i -170 gradi che il centrocampista viola ha dovuto affrontare nel macchinario per il recupero muscolare, cui ogni giocatore della Nazionale si è dovuto sottoporre. La crioterapia serve infatti per recuperare dopo lo sforzo fisico e Amrabat non se n’è sottratto.