FOTO – Anche il tifo viola contro la nuova Coppa Italia: “Il calcio della gente è stato archiviato”

Notizia di ieri è il nuovo format della Coppa Italia, che a partire dalla prossima stagione vedrà partecipare solo le squadre di Serie A e Serie B. Una riforma che, pur non in maniera eclatante come la Superlega, ha riaperto le discussioni sulla meritocrazia nel calcio, in questo caso italiano.

A criticare l’iniziativa anche il gruppo di tifosi della Fiorentina “Quelli di sempre”, che davanti all’ingresso dell’impianto sportivo di Ponte a Greve hanno affisso uno striscione con su scritto: “Coppa Italia 21/22 a ingresso selezionato. Il calcio della gente da voi osannato è già stato ipocritamente archiviato”.