Non solo Jovic, anche per Gollini ieri sera è stata occasione per la prima cena fiorentina insieme ad alcuni suoi compagni di squadra. Il portiere, insieme a Saponara, Gori, Sottil, Bonaventura e Rosati, si sono recati a mangiare sushi in un noto ristorante di Firenze, che ha postato poi la foto sui social. Il gruppo viola sembra aver accolto bene i nuovi innesti. Il ritiro di Moena servirà ancora di più a consolidare il gruppo in vista della prossima stagione.

Questa la foto del gruppo a cena: