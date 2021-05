FOTO – “Beppe mettici Montiel titolare”. Ecco lo striscione fuori dal centro sportivo della Fiorentina

Domani sera si giocherà Crotone-Fiorentina, ultima gara di campionato che non avrà molto da dire sotto il punto di vista degli obiettivi, con i viola già salvi e i calabresi già condannati alla Serie B. Per questo sabato sera potrebbe essere l’occasione per vedere in campo chi ha avuto meno spazio di mettersi in mostra fin qui. E i tifosi viola non le mandano a dire al tecnico gigliato, invocando, attraverso uno striscione esposto fuori dal centro sportivo, l’utilizzo dal 1′ di Montiel. Per il giovane spagnolo solo tre apparizioni in questa stagione, condite dal gol in Coppa Italia che tutti ricordiamo. Sarà accolta la voce dei tifosi da mister Iachini?