FOTO – Biraghi celebrato dal Fantacalcio: la nuova caricatura del capitano della Fiorentina

Gli appassionati di Fantacalcio sicuramente sanno di cosa si tratta. Stiamo parlando dei “Campioncini“, ossia le caricature realizzate dalla applicazione del celebre fantasy game per rappresentare i giocatori della Serie A.

Proprio in queste ore Fantacalcio ha pubblicato sui propri canali social il nuovissimo Campioncino di Cristiano Biraghi. Il capitano della Fiorentina, come da stile caricaturale, è rappresentato con una grattugia nella mano destra e una forma di formaggio nella sinistra, ovvio riferimento al suo cognome. Da oggi i fantallenatori che hanno in squadra Biraghi potranno dunque vederlo “in campo” in una veste completamente nuova e originale.