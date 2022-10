FOTO: Cabral celebra la vittoria e… i segni lasciati da Nikolaou

Una ventina di minuti in campo, quanto basta per decidere Spezia-Fiorentina: ad Arthur Cabral serviva un momento da protagonista di questo tipo. Prima il rosso guadagnato per l’intervento folle di Nikolaou e poi la rete dell’1-2 al 90′. Sui suoi social l’attaccante brasiliano ha messo in mostra la tibia, segnata decisamente dal difensore greco come si può vedere: