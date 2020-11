FOTO – Caceres: “Non importa quanto danno ti facciano, solo noi sappiamo quanto valiamo”

Il difensore della Fiorentina, Martin Caceres è intervenuto su Instagram scrivendo a proposito del viola: “Non importa quanto danno ti facciano, solo noi sappiamo quanto valiamo”. Una frase chiara che racconta quanta voglia ci sia di far bene nel prossimo futuro. Sabato alle 20.45, a Parma, la Fiorentina si gioca molto oltre ai tre punti. In primis la permanenza del tecnico Beppe Iachini.

