FOTO – Callejon posa con la maglia viola all’interno della sua nuova “casa”

E’ arrivato lunedì scorso ed è stato presentato oggi José Maria Callejon, il nuovo attaccante della Fiorentina. Quest’oggi, dopo le convincenti parole in conferenza stampa, l’ex Napoli ha posato per la consueta foto a bordocampo all’interno del Franchi. In mano la maglia viola numero 77, alle sue spalle la maratona e l’iconica torre. Nella speranze che all’interno di quello stadio, e non solo, ci faccia davvero divertire.

