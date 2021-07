Mentre la Fiorentina è alle prese con i primi giorni di ritiro a Moena, il centrompista viola e campione d’Europa Gaetano Castrovilli si rilassa in vacanza a Santorini in Grecia, in compagnia della fidanzata e futura moglie Rachele Risaliti.

