FOTO – Castrovilli non si ferma: allenamento anche nel giorno di riposo

Continua la fase di recupero di Gaetano Castrovilli. Il terribile infortunio di aprile lo costringe a dover lavorare duramente per tornare in condizioni ottimali, ma il centrocampista pugliese non sembra farsi troppi problemi.

Oggi la Fiorentina riposa, dopo l’amichevole di ieri vinta contro il Real Vicenza. In una giornata di svago e relax per (quasi) tutti i calciatori viola, il numero 10 rimane sul campo ad allenarsi, provando scatti e ripetute. Un ennesimo segnale lanciato sui social dallo stesso Castrovilli, su Instagram, per far capire quanto sia determinato nel tornare al più presto.

Di seguito, alcune istantanee tratte dai video nelle sue storie Instagram: