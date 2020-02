FOTO – Castrovilli: “Sono pronto a dare il massimo”

View this post on Instagram

Un filosofo ha scritto che i piccoli infortuni che ci tormentano sono destinati a tenerci in esercizio. Non ho potuto far altro che fare mie queste parole perché, pur essendomi involontariamente fermato e pur avendo dovuto fermare il mio fisico per brevissimo tempo, non ho mai smesso di “tenere in esercizio” la mia determinazione affinché potessi ritornare più forte e più combattente di prima. Con grande impegno ho ripreso in mano la mia quotidianità e gli allenamenti lasciati in sospeso e ora sono pronto a dare tutto me stesso. 💜💪🏼 #questaèfirenze 🎱