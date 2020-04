FOTO – Ceccherini non si ferma mai e continua a restare in forma

La Fiorentina ha iniziato, sui social, a fare dei TakeOver. La società, infatti, dona il profilo Instagram ad un giocatore per un giorno che fa vedere tutto ciò che fa. Oggi è stato il turno di Federico Ceccherini che, nelle storie, ha fatto vedere la sua quotidianità casalinga tra Carola, il piccolo zenzero e gli allenamenti che non si fermano mai.

Il difensore toscano, infatti, continua a lavorare in vista del futuro. Cyclette e Corpo libero per restare in forma.