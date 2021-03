FOTO: Che beffa per Ronaldo senza Var ma Milenkovic e Vlahovic ringraziano, gol clamoroso non visto in Serbia

Serata con tanto spettacolo ieri al Marakàna di Belgrado per la seconda giornata del girone di qualificazione ai Mondiali 2022: è finita 2-2 tra Serbia e Portogallo ma è stata una partita a suo modo storica, o meglio anti-storica visto che in questa fase si sta giocando senza tecnologia, un passo indietro troppo grosso visto a quanto siamo abituati ora. E infatti è arrivato un episodio clamoroso, che la Goal Line Technology avrebbe evitato: a pochi minuti dal termine, sul 2-2 appunto, Ronaldo aveva superato il portiere con un tocco ravvicinato, salvato da Mitrovic ben oltre la linea. Per la terna arbitrale però il pallone non era entrato del tutto e la rete non è stata assegnata. Punto che fa comodo quindi ai due viola Milenkovic e Vlahovic.