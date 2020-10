FOTO: Clamoroso Chiesa, esordio in bianconero con rosso diretto! Brutto intervento su Cigarini

Un esordio non proprio da sogno per Federico Chiesa con la sua nuova maglia, quella sognata da un anno almeno, della Juventus. E’ arrivato infatti pochi minuti il cartellino rosso per l’ex esterno viola, comminato dal signor Fourneau per un intervento in ritardo, col piede a martello, su Cigarini: un fallo più ingenuo che cattivo ma che è costato caro al figlio d’arte. Chiesa ha lasciato dunque i suoi in 10, sul punteggio di 1-1, dopo aver servito nel primo tempo l’assist per il gol di Morata.

