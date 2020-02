FOTO – Come può esser così cattivo l’esser umano? Ceccherini e la compagna offesi da un “giovane” tifoso bianconero

Come può essere così cattivo l’essere umano? Come può un rigore far spostare la discussione dal campo verde alla vita privata delle persone?

Sono passate quasi quarantotto ore dalla risposta (a caldo ndr) data dal difensore della Fiorentina, Federico Ceccherini a qualche tifoso della Juventus su Instagram. La polemica non si è fermata ed anzi, nonostante abbia cancellato la frase e poi postato un altro post, il difensore toscano si è trovato al centro degli attacchi di tanti frequentatori del web di fede bianconera.

La cosa che fa veramente arrabbiare è, che questi, si sono permessi di toccare anche la futura moglie di Ceccherini, Carola Neri. Sotto un post della bellissima compagna del difensore, proprio il giocatore viola aveva scritto: “Bella e Mia” e uno sconosciuto gli ha risposto: “Tua ancora per poco, scarso di m***a, aspetta che la prenda uno con più soldi”

(La versione integrale è nella foto)

Ceccherini ha poi risposto da gran signore: “Sei un ragazzo giovane, i tuoi vedo che ti stanno insegnando i sani principi della vita”