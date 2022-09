FOTO – Commisso e Barone in tribuna a seguire la Fiorentina Primavera

Ogni volta che Rocco Commisso viene a Firenze, non manca mai di far sentire la sua vicinanza alle squadre viola. Maschile, femminile e anche giovanile, come dimostra la sua presenza di oggi allo stadio Torrini.

Presso l’impianto della Sestese Calcio, casa delle partite casalinghe della Fiorentina Primavera, Commisso sta assistendo al match di campionato dei ragazzi di Aquilani (con cui ha posato prima del fischio d’inizio) contro il Milan. Insieme al presidente, presente anche il direttore generale viola Joe Barone.