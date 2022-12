FOTO – Cuore d’oro Amrabat: nella festa per il passaggio del turno non dimentica l’amico in coma

C’è del tenero nella vittoria del Marocco sulla Spagna di ieri a Qatar 2022. La squadra di Regragui, capeggiata da un Amrabat in eccellente condizione, ha reso omaggio ad un amico di tutto lo spogliatoio al termine del successo sulle Furie Rosse.

Come si può notare dalla foto sotto riportata, da un post dello stesso Amrabat su Instagram, tutta la Nazionale marocchina ha dedicato il raggiungimento dei quarti di finale a Abdelhak Nouri, ex giocatore che nell’estate del 2017 fu colpito da un ictus durante un’amichevole con la maglia dell’Ajax, rimanendo, sin da quel momento, in coma. Ricordiamo, inoltre, che il numero di maglia di Sofyan, sia con la Fiorentina che col Marocco, è lo stesso che Nouri indossava quando ancora era in campo.