FOTO: Cutrone ringrazia il medico con il 63 sulla schiena: “Siete degli eroi”

Tramite un post pubblicato sul suo account Instagram, Patrick Cutrone ha voluto ringraziare e omaggiare i medici impegnati ogni giorno nella lotta al Covid-19. Nello specifica, si tratta di una foto che ritrae un medico con il cognome dell’attaccante della Fiorentina e il numero 63 sulla schiena. “Un GRAZIE immenso per tutto quello che fai e che state facendo senza risparmiarvi. Per me è un vero onore. Siete dei veri combattenti, degli EROI!”, queste le parole usate da Cutrone nella didascalia del post.