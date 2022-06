FOTO- Dopo appena dieci giorni dalla gara contro la Juventus, ecco le condizioni del manto erboso del Franchi

La Fiorentina ha concluso la propria stagione giocando l’ultima gara in casa contro la Juventus lo scorso 21 maggio. Dopo poco più di una decina di giorni da quel match, le condizioni del manto erboso del Franchi sono già critiche. Il tutto condizionato anche dal concerto di Gianna Nannini tenutosi allo stadio comunale proprio qualche giorno fa (LEGGI QUI).

Poco male, visto e considerato che per un po’ la Fiorentina non tornerà a giocare in Viale Mandredo Fanti, con la speranza e la convinzione che al via della prossima stagione l’erba del Franchi possa tornare ad essere verde e rigogliosa. Di seguito la foto del manto erboso.