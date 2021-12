FOTO – Dopo la vittoria (senza minuti in campo), Amrabat a cena con il suo agente

Potrebbero arrivare novità sul futuro di Sofyan Amrabat nel prossimo mercato di gennaio. Il centrocampista della Fiorentina sta facendo fatica a trovare minuti con Vincenzo Italiano e l’investimento della società viola per lui rischia di perdere di valore. Dopo la vittoria di ieri pomeriggio contro la Salernitana (senza minuti in campo per lui), il giocatore è stato a cena in un locale di Firenze con il suo procuratore Mohammed Sinouh. Che abbiano parlato anche del futuro del marocchino?

Questa la foto postata dallo stesso Amrabat su Instagram: