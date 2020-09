FOTO – Dopo l’intensa mattinata, Commisso torna a lavoro in albergo

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso dopo la mattinata al Centro Sportivo e i colloqui con la squadra è tornato in albergo in Piazza Ognissanti per continuare a lavorare. Nel prossimo futuro viola sono tanti gli appuntamenti per il presidente che vorrebbe restare in Toscana almeno per due mesi.

Visto ciò, la squadra di mister Iachini sarà seguita partita dopo partita dall’appassionato Presidente.

👉Dopo la mattinata al Centro Sportivo e i tamponi negativi, Rocco Commisso torna in albergo a lavoro.#fiorentina pic.twitter.com/80hbaR4OWz

— Lady Radio (@Lady_Radio) September 17, 2020