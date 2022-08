FOTO: Dopo lo spavento, Gonzalez si rilassa a Forte dei Marmi concedendosi una birra

La sua prematura uscita dal campo nel primo tempo dell’amichevole contro il Betis aveva fatto preoccupare e non poco i tifosi della Fiorentina. Per fortuna però per Nico Gonzalez non si è trattato di niente di grave ed il ragazzo sarà regolarmente a disposizione di Italiano alla ripresa degli allenamenti. L’argentino ha approfittato del tempo libero concesso dal mister viola per concedersi un po’ di relax a Forte dei Marmi.

Eccolo nella foto postata sul proprio account Instagram, intento a bersi una Birra Corona: