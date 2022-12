FOTO – E Amrabat in Qatar incontra anche… il Fenomeno

Dopo il successo ai quarti di finale contro il Portogallo, e dopo un’altra prestazione sontuosa, Sofyan Amrabat si è concesso qualche momento di meritato riposo. Le stelle presenti in Qatar in occasione di questi Mondiali non sono certo poche e una è stata incontrata proprio dal perno del centrocampo della formazione di Regragui.

Il numero 34 viola e della Nazionale magrebina ha infatti conosciuto il brasiliano Ronaldo. Un incontro non da tutti i giorni che sicuramente avrà fatto molto piacere ad Amrabat e, perché no, forse anche allo stesso Fenomeno, che ha trovato l’occasione per scambiare due parole con uno dei protagonisti assoluti del Mondiale. Sotto lo scatto riportato dal profilo Instagram di M. El Boustati (procuratore di mercato):