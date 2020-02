FOTO – E c’è chi ricrea la Curva Fiesole e il tifo viola anche nel Subbuteo

La pagina Instagram BeSpokeSubbuteo, che normalmente posta aggiornamenti dal mondo del Subbuteo e del calcio giocato con le dita ha postato le immagini di uno stadio di gioco. Lo stadio da Subbuteo in questione, ha una curva che rappresenta la Curva Fiesole, noto centro del tifo della Fiorentina.

Sono presenti stendardi ben riconoscibili anche allo stadio, come il ritratto di Giancarlo Antognoni e la scritta Onora il Padre oppure il giglio con la scritta You’ll never walk alone.

In alto è persino riprodotta parte di una famosa coreografia della Curva Fiesole. Uno curva riprodotta nei minimi dettagli e con grande attenzione.