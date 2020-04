FOTO: E Dragowski diventa… Barbovsky!

In queste settimane di emergenza sanitaria diventa complicato anche curare il proprio look, specialmente per chi ne ha uno molto particolare, come ad esempio il portiere della Fiorentina Bartłomiej Drągowski. L’estremo difensore viola ha infatti postato una foto sul suo profilo Instagram che lo ritrae con la sua ormai caratteristica barba intrecciata in stile vichingo, rinominandosi così “Barbovski”. Non mancano i commenti dei compagni di squadra, come ad esempio quello di German Pezzella: “Disastro monumentale”. Di seguito la foto:

Visualizza questo post su Instagram Barbovsky? 🤔 Un post condiviso da Bartłomiej Drągowski (@bdragowski) in data: 4 Apr 2020 alle ore 11:21 PDT