FOTO – E il Franchi diventa simbolo… per una bottiglia d’acqua

Lo Stadio Artemio Franchi, argomento sulla bocca di tutti nell’ultimo periodo, è diventato protagonista di una trovata di merchandising. Stadiamap, profilo Twitter, ha messo in vendita a circa quindici euro una bottiglietta riutilizzabile con la mappa stilizzata del Franchi e dei suoi dintorni.

Nella bottiglia di acciaio, capiente 590 ml, si vede tutta l’area intorno all’attuale stadio della Fiorentina e le strade circostanti sono sottolineate di viola.

☀️🏟️Stadio Artemio Franchi

