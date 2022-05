FOTO – E intanto al centro sportivo fa visita un’ospite d’eccezione per le ragazze di Panico

Al centro sportivo “Davide Astori” oggi è stata ospite la ct della Nazionale Femminile Milena Bertolini, che ha incontrato le giocatrici viola e lo staff di Patrizia Panico. Come si può notare dalle immagini postate dalla società gigliata, l’allenatrice delle Azzurre è stata impegnata in dialoghi con Joe Barone e con il tecnico delle ragazze della Fiorentina Femminile. Una visita importante che ha visto partecipi le calciatrici italiane come Daniela Sabatino, Valentina Giacinti, Katja Schroffenegger e Martina Zanoli.

Ecco alcuni scatti della visita del ct Bertolini al centro sportivo viola: