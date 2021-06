FOTO – E intanto Amrabat ricarica le pile… sotto il sole di Marrakech

In attesa del raduno della Fiorentina, i giocatori che non sono impegnati con le Nazionali possono fare un po’ di vacanze. Tra questi anche Sofyan Amrabat, che insieme al fratello Nordin si sta godendo il sole di Marrakech. A testimoniarlo una foto postata su Instagram, nella speranza che un po’ di riposo serve al centrocampista marocchino per ricaricare le pile in vista di una stagione che dovrà essere radicalmente migliore della scorsa.

