FOTO – E intanto la Lega Serie A celebra un giocatore della Fiorentina

La Lega Serie A celebra un giocatore della Fiorentina sui propri profili social. Trattasi di Cristiano Biraghi, messo in luca ancora una volta per la statistica riguardante i cross che lo vede ancora primeggiare nel nostro campionato.

Il capitano viola continua a non avere rivali, con 156 traversoni effettuati. Ben 50 in più di Dimarco dell’Inter e in quantità superiore anche rispetto a Kostic della Juve, Candreva della Salernitana e Bastoni dello Spezia.