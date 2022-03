FOTO – E intanto un Isco camuffato fa da babbo a Firenze…

Come riportato già nella serata di ieri, il centrocampista del Real Madrid Isco Alcorcòn è in visita a Firenze in questa sosta dai campionati. Oggi pomeriggio, il fantasista blanco è stato immortalato -anche se camuffato con mascherina, occhiali e cappellino- nelle vie del centro fiorentino, in zona di Piazza della Repubblica.

Nello scatto preso da TuttoMercatoWeb il giocatore spagnolo spinge la carrozzina del figlio, cercando di passare inosservato in mezzo al “traffico” di turisti del capoluogo toscano e anche alle voci di mercato che qualche settimana fa l’avevano accostato alla Fiorentina. Intanto, Isco si gode Firenze insieme alla sua famiglia. Ecco la foto: