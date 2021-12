FOTO E VIDEO FN: Il primo giorno a Firenze di Ikonè. Visite mediche per il neo giocatore viola

Finalmente è arrivato a Firenze, Jonathan Ikonè. Salvo clamorose sorprese, l’attaccante, prelevato dal Lille, sarà un nuovo giocatore della Fiorentina.

L’ultimo scoglio in questo senso è rappresentato dalla visite mediche di rito che il giocatore, nel momento in cui scriviamo, sta svolgendo in una struttura medica in pieno centro cittadino.

L’attaccante viene accompagnato dal suo procuratore, Andy Bara.