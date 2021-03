FOTO e VIDEO – Vigilia caldissima fuori dal Centro Sportivo: “Se andiamo in B…”. E spuntano diversi striscioni

Aveva fatto quasi rumore la calma (solo apparente) del tifo viola, stemperata naturalmente anche dalle restrizioni contro il Covid ma pochi minuti fa, in corrispondenza dell’allenamento di rifinitura della Fiorentina, alla vigilia della sfida con il Parma, una rappresentanza del tifo viola composta da 150-200 persone ha voluto far sentire la sua voce, anche con una certa decisione. I tifosi hanno fatto intendere di come la Serie B non sia e non debba essere un’opzione da percorrere:

Ai cancelli del “Franchi” sono stati affissi anche degli striscioni, dopo che sono stati fatti esplodere alcuni petardi molto rumorosi nel piazzale tra Maratona e Centro Sportivo: