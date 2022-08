FOTO: Ecco la terza maglia della Fiorentina per la stagione in corso

Nel giorno del suo 96esimo compleanno, la Fiorentina ha presentato la terza maglia per la stagione in corso, realizzata dallo sponsor tecnico, Kappa.

Colore blu, inserti in oro, come anticipato già diversi mesi fa da Fiorentinanews.com e il nuovo logo che non solo si vede sul petto, ma viene anche ripreso ripetutamente in varie posizioni e grandezze sulla maglietta per un effetto molto particolare.