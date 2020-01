FOTO – Ed un gioiello viola finisce nei “papabili” per l’Europeo

Sulle pagine social dei prossimi Europei su Twitter è stata posta una domanda: “Chi vedremo nella nazionale Italiana?” Ritratti nella foto a corredo del post ci sono il gioiello viola Gaetano Castrovilli ed un obbiettivo estivo proprio della Fiorentina, Sandro Tonali.

Una domanda, quella posta ai fans della pagina, che sottintende il fatto che Roberto Mancini stia pensando ad i due giovani azzurri.

🇮🇹 Castrovilli, Tonali…

Who’s playing their way into the Italy team❓#EURO2020 pic.twitter.com/oVSxfeJdOJ

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) January 21, 2020