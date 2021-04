FOTO – Finalmente Kokorin torna a toccare il pallone, ma per il rientro…

Nell’allenamento di questa mattina l’attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin è tornato ad allenarsi con il pallone (come si vede nei video postati dalla Fiorentina su Instagram) dopo il riacutizzarsi di problemi muscolari che lo stanno tenendo lontano dal campo da gioco da inizio marzo. Per rivederlo tra i convocati, molto probabilmente, bisognerà aspettare la gara interna contro la Juventus. Troppo precarie ancora le condizioni del russo per trovarlo pronto contro Sassuolo e Hellas Verona (solo tre giorni di distanza tra le prossime due partite).