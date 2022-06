FOTO FN – Aldair presente al Centro Sportivo Davide Astori. Il motivo della visita

Al centro sportivo della Fiorentina Davide Astori, questa mattina si è visto anche l’ex giocatore della Roma Aldair Nascimento do Santos, più noto come Aldair. Attualmente gestisce un’agenzia di scouting in Brasile ed era presente a Firenze per parlare con Burdisso e Pradè di alcuni profili. L’ex difensore classe ’65 è molto attivo sul fronte del campionato brasiliano.

Questa la foto scattata da Fiorentinanews.com: