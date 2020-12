In questi minuti sta cominciando nel Duomo di Prato la commemorazione esequiale in ricordo di Paolo Rossi. La cerimonia è stata voluta dalla famiglia del Campione del Mondo scomparso lo scorso 9 dicembre per ricordarlo anche nella sua città natale. In Duomo sono state portate le ceneri del calciatore defunto per un momento di preghiera e commemorazione. Alla celebrazione è presente anche il dirigente della Fiorentina ed ex compagno di squadra di Paolo Rossi in Nazionale Giancarlo Antognoni.

