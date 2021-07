Questa mattina è stato allestito anche un secondo campo da gioco al Benatti di Moena, dove da oggi il gruppo squadra della Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano avrà a disposizione due campi da gioco per allenarsi. Completato in mattinata con le righe da gioco, il campo è adiacente al principale e darà più spazio di allenamento all’ampia rosa viola presente in Val di Fassa.

Questa la foto scattata da Fiorentinanews.com